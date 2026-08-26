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Scandal în centrul Brașovului: polițiști luați la bătaie de 7 persoane. Agresorii au fost reținuți

Scandal Brașov/ Captură video

Scandal Brașov/ Captură video

Realitatea de Brasov
Scris deRealitatea de Brasov
Publicat26 aug. 2026, 09:21
SursăRealitatea PLUS

Scandal de proporții în centrul Brașovului. Mai mulți polițiști au fost luați la bătaie după ce au intervenit în urma apel la 112. Agresorii sunt 5 bărbați și două femei, toți din județul Covasna și au fost reținuți. O anchetă a fost deschisă în acest caz.

Toată altercația a avut loc după ce echipajul de poliție a intervenit în urma unui apel la 112. Un cetățean a sesizat autoritățile privind un conflict iscat în curtea Maternității din Brașov. Scandalagii s-au urcat apoi într-o dubă și au gonit cu viteză pe șoselele orașului.

În momentul în care au fost opriți de oamenii legii, a început scandalul.

„Imediat și după acest incident, persoanele respective s-au răspândit în zonă. Vehiculul implicat de asemenea în incident a părăsit zona, dar au fost identificate toate persoanele cu ajutorul forțelor suplimentare care au fost chemate pentru a interveni, iar în acest moment toate persoanele agresive se află la sediul unității de poliție pentru audieri”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, Daniel Zontea.

Scandal Brașov/ Captură video

Din primele date, agresorii s-ar fi aflat încă de dimineață în zona unității medicale unde aveau rude internate și ar fi consumat cantități mari de alcool. Polițiștii răniți sunt în afara pericolului și nu au rămas internați în spital. Anchetatorii încearcă acum să afle toate detaliile din acest caz.

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