Scandal în centrul Brașovului: polițiști luați la bătaie de 7 persoane. Agresorii au fost reținuți

Publicat 26 aug. 2026, 09:21 Sursă Realitatea PLUS

Scandal de proporții în centrul Brașovului. Mai mulți polițiști au fost luați la bătaie după ce au intervenit în urma apel la 112. Agresorii sunt 5 bărbați și două femei, toți din județul Covasna și au fost reținuți. O anchetă a fost deschisă în acest caz.

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