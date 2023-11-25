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Incident grav la meciul de baschet dintre Olimpia Braşov şi UAV Arad

Incident grav la meciul de baschet dintre Olimpia Braşov şi UAV Arad

Incident grav la meciul de baschet dintre Olimpia Braşov şi UAV Arad

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 25 nov. 2023, 22:22

Rezultatul confruntării a trecut în plan secund

Deși nu ar fi trebuit să stea astfel lucrurile, dar, din păcate, confruntarea din etapa a 5-a a Ligii Naționale de baschet feminin, dintre Olimpia CSU Brașov și FCC Baschet UAV Arad, a trecut în plan secund.

Asta deoarece, un incident grav a avut loc chiar pe parchet, și nu în tribune așa cum ne-am fi așteptat. Un eveniment nedemn pentru echipa din Arad, care nu trebuie să se întâmple în timpul niciunui eveniment sportiv și nu numai. Pe parcursul confruntării, antrenorul oaspetelor, Miroslav Popov, și-a bruscat una dintre jucătoare, pe sportiva din SUA, Andrea Easley. Aceasta a căzut pe parchetul Sălii Sporturilor și, ulterior, a plecat la vestiare. Ca să nu mai spunem că înaintea acestui moment neplăcut, acelaşi antrenor o înjurase pe Andrea ca la uşa cortului în timpul unui time-out. Un astfel de comportament total neadecvat, chiar sălbatic, nu trebuie trecut cu vederea de Federația Română de Baschet, iar antrenorul Popov este cazul să fie calmat printr-o sancțiune disciplinară. Asta în cazul în care baschetbalista de la Arad nu va depune chiar și o plângere la Poliție pentru lovire și alte violențe...

Meci bun făcut de Olimpia

Duelul în sine a fost unul spectaculos, cu o echipă Olimpia CSU Brașov care s-a ridicat la nivelul adversarului de astăzi. Echipa lui Dan Calancea și Nenad Marinkovic a făcut un meci bun, a pus probleme în dese rânduri unui adversar mult mai bine cotat și a încheiat meciul cu o înfrângere onorabilă. A fost 78 - 72 pentru FCC Baschet UAV Arad, pe sferturi 21-19, 25-12, 18-25 și 14-16. Robinson, de la Olimpia, a fost cea mai bună marcatoare a meciului, cu 22 de puncte. A fost urmată de Pesovic (16 pct) și Armanu (12 pct). Culmea e că Easley a fost cea mai bună marcatoare de la Arad, cu 18 puncte. Dar, cu toate acestea, nu a scăpat de furia propriului antrenor...

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