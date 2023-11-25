Incident grav la meciul de baschet dintre Olimpia Braşov şi UAV Arad

Deși nu ar fi trebuit să stea astfel lucrurile, dar, din păcate, confruntarea din etapa a 5-a a Ligii Naționale de baschet feminin, dintre Olimpia CSU Brașov și FCC Baschet UAV Arad, a trecut în plan secund.
Asta deoarece, un incident grav a avut loc chiar pe parchet, și nu în tribune așa cum ne-am fi așteptat. Un eveniment nedemn pentru echipa din Arad, care nu trebuie să se întâmple în timpul niciunui eveniment sportiv și nu numai. Pe parcursul confruntării, antrenorul oaspetelor, Miroslav Popov, și-a bruscat una dintre jucătoare, pe sportiva din SUA, Andrea Easley. Aceasta a căzut pe parchetul Sălii Sporturilor și, ulterior, a plecat la vestiare. Ca să nu mai spunem că înaintea acestui moment neplăcut, acelaşi antrenor o înjurase pe Andrea ca la uşa cortului în timpul unui time-out. Un astfel de comportament total neadecvat, chiar sălbatic, nu trebuie trecut cu vederea de Federația Română de Baschet, iar antrenorul Popov este cazul să fie calmat printr-o sancțiune disciplinară. Asta în cazul în care baschetbalista de la Arad nu va depune chiar și o plângere la Poliție pentru lovire și alte violențe...
Meci bun făcut de Olimpia
Duelul în sine a fost unul spectaculos, cu o echipă Olimpia CSU Brașov care s-a ridicat la nivelul adversarului de astăzi. Echipa lui Dan Calancea și Nenad Marinkovic a făcut un meci bun, a pus probleme în dese rânduri unui adversar mult mai bine cotat și a încheiat meciul cu o înfrângere onorabilă. A fost 78 - 72 pentru FCC Baschet UAV Arad, pe sferturi 21-19, 25-12, 18-25 și 14-16. Robinson, de la Olimpia, a fost cea mai bună marcatoare a meciului, cu 22 de puncte. A fost urmată de Pesovic (16 pct) și Armanu (12 pct). Culmea e că Easley a fost cea mai bună marcatoare de la Arad, cu 18 puncte. Dar, cu toate acestea, nu a scăpat de furia propriului antrenor...