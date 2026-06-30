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A fost găsit corpul persoanei înecate în zona barajului Viştea

Căutări persoană înecată

Căutări persoană înecată

Scris deStoica Marian
Publicat30 iun. 2026, 15:09
Sursărealitatea.net

Pompierii din cadrul ISU Braşov au început, duminică, operaţiunea de căutare a persoanei posibil înecate în zona barajului Viştea, în localitatea Olteţ.

Persoana căutată de duminică în zona barajului Viştea, din localitatea Olteţ, a fost găsită decedată, a anunţat, marţi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov.

'Persoana căutată în zona barajului Viştea, localitatea Olteţ, a fost găsită, din păcate, fără semne vitale. Misiunea de căutare s-a încheiat, iar cazul a rămas în atenţia autorităţilor competente pentru continuarea cercetărilor', a arătat sursa citată.

Pompierii din cadrul ISU Braşov au început, duminică, operaţiunea de căutare a persoanei posibil înecate în zona barajului Viştea, în localitatea Olteţ.

Tot atunci, alte două persoane au fost scoase din apă.

'Pompierii de la ISU Braşov acţionează pentru căutarea unei persoane (adult) care nu a ieşit din apă, posibil înecată. Două victime au fost scoase din apă, un adult şi un minor, fiind conştiente, în evaluare medicală la faţa locului', a transmis, duminică, ISU Braşov.

În urma evaluării medicale efectuate la faţa locului de către medicul de pe elicopterul SMURD, s-a stabilit că pentru minorul implicat nu este necesar transportul la spital.

Adultul a fost preluat şi transportat către o unitate medicală din Făgăraş pentru investigaţii suplimentare.

AGERPRES

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