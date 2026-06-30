Advertising
Actualitate· 1 min citire
A fost găsit corpul persoanei înecate în zona barajului Viştea
Căutări persoană înecată
Publicat30 iun. 2026, 15:09
Sursărealitatea.net
Pompierii din cadrul ISU Braşov au început, duminică, operaţiunea de căutare a persoanei posibil înecate în zona barajului Viştea, în localitatea Olteţ.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:37Vești bune pentru suporteri: băuturile cu până la 5,5% alcool, permise pe stadioane
- 15:15Cod galben de inundații în mai multe județe: hidrologii avertizează asupra viiturilor și creșterii debitelor
- 14:46Scandal violent în Dej: un bărbat și-a atacat mama, apoi a lovit polițiștii chemați în ajutor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News