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Sport· 2 min citire
Foste mari vedete ale fotbalului argentinian îl susțin pe Gianni Infantino înaintea alegerilor FIFA
Gianni Infantino
Publicat26 aug. 2026, 10:40
Sursărealitatea.net
Fostele mari vedete ale fotbalului argentinian Javier Zanetti, vicepreședintele clubului Inter Milano, Esteban Cambiasso și Javier Pastore și-au declarat public sprijinul pentru președintele FIFA, Gianni Infantino, înaintea alegerilor pentru conducerea forului mondial.
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