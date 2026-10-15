Corona Brașov, învinsă de CSM Târgu Jiu cu 22-20 în Liga Florilor. Revenire spectaculoasă a gorjencelor

Corona Brașov a pierdut cu 20-22 în fața CSM Târgu Jiu, în etapa a șasea a Ligii Florilor. Gorjencele au revenit după ce gazdele conduceau cu trei goluri.
CSM Corona Brașov a suferit o nouă înfrângere în Liga Florilor MOL, după ce a pierdut pe teren propriu în fața formației CSM Târgu Jiu, cu scorul de 20-22 (10-11). Partida s-a disputat miercuri, 14 octombrie, în Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”, și a contat pentru etapa a șasea a campionatului național de handbal feminin.
Deși echipa brașoveană a reușit să preia conducerea în repriza secundă, oaspetele au întors rezultatul și au obținut o victorie importantă în deplasare.
Corona Brașov a condus în repriza secundă, dar a cedat pe final
Meciul a fost echilibrat încă din prima repriză, încheiată cu avantajul formației din Târgu Jiu, scor 11-10.
După pauză, Corona Brașov a reușit să schimbe cursul jocului și conducea cu 17-14 în minutul 41. Gazdele nu au reușit însă să mențină avantajul, iar CSM Târgu Jiu a profitat de greșelile adversarelor.
Echipa gorjeană a avut o perioadă decisivă, în care a marcat de opt ori și a primit doar două goluri, reușind să întoarcă scorul și să se impună cu 22-20.
Potrivit publicației de specialitate Handbal Mania, Corona a comis 16 greșeli tehnice, un factor important în desfășurarea partidei.
Magda Balsam, cea mai bună marcatoare a Coronei Brașov
Magda Balsam a fost principala marcatoare a echipei brașovene, cu cinci goluri. Sorina Grozav a înscris de trei ori, în timp ce Sára Afentaler, Éva Kerekes, Karolina Kochaniak-Sala și Ksenia Makeeva au contribuit cu câte două goluri.
Pentru Corona Brașov au mai marcat Bianca Bazaliu, Alexandra Dumitrașcu, Andreea Popa și Marilena Neagu, fiecare cu câte un gol.
De partea cealaltă, CSM Târgu Jiu a avut trei jucătoare cu câte patru goluri: Eiler, Santos și Perianu. Berca și Paulina Pérez Buforn au înscris câte trei goluri, iar Nicolae a contribuit cu două reușite.
CSM Târgu Jiu obține o victorie importantă în Liga Florilor
Succesul de la Brașov reprezintă a treia victorie a formației CSM Târgu Jiu în actuala ediție de campionat. Echipa pregătită de Liviu Andrieș a gestionat mai bine momentele decisive și a plecat cu toate cele trei puncte.
Rezultatul are o importanță suplimentară în contextul sezonului precedent, când Corona Brașov a încheiat campionatul pe podium, în timp ce formația gorjeană a avut obiective diferite.
După primele șase etape ale sezonului 2026-2027, CSM Târgu Jiu ocupa locul al optulea, cu șase puncte, iar Corona Brașov se afla pe poziția a noua, cu patru puncte.
Următorul meci pentru Corona Brașov
Pentru formația brașoveană urmează o nouă deplasare în Liga Florilor MOL. Duminică, 18 octombrie, Corona Brașov va întâlni CSM Târgu Mureș, în etapa a șaptea a campionatului.
După înfrângerea de pe teren propriu, echipa antrenată de Bent Dahl va încerca să obțină un rezultat pozitiv și să recupereze puncte în clasament.
În etapa următoare, Corona va avea nevoie de mai multă constanță în joc și de reducerea greșelilor tehnice pentru a transforma perioadele bune din timpul meciurilor în rezultate favorabile.