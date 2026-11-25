Edi Iordănescu a semnat cu Watford și devine primul antrenor român care preia o echipă din fotbalul englez. Vezi când debutează și ce obiective are.
Edward (Edi) Iordănescu a fost numit oficial în funcția de antrenor principal al formației Watford, club care evoluează în Championship, al doilea eșalon al fotbalului din Anglia.
Fostul selecționer al României a semnat contractul cu gruparea britanică marți seara, după cum a anunțat clubul pe site-ul oficial.
Tehnicianul român, în vârstă de 48 de ani, va avea parte de o provocare importantă în cariera sa, devenind primul antrenor român care preia conducerea unei echipe din fotbalul englez.
Durata contractului nu a fost făcută publică de oficialii lui Watford.
Când debutează Edi Iordănescu pe banca lui Watford
Edi Iordănescu va urmări din tribune partida pe care noua sa echipă o dispută miercuri, urmând să conducă pentru prima dată formația engleză de pe marginea terenului sâmbătă, în deplasarea de la Derby County.
Obiectivul său va fi să redreseze parcursul echipei și să obțină rezultate care să apropie formația de obiectivele stabilite pentru actualul sezon.
Edi Iordănescu, un palmares important în fotbalul românesc și european
Înainte de experiența de la Watford, Edi Iordănescu a pregătit mai multe formații din România și din străinătate.
Printre cele mai importante performanțe ale sale se numără câștigarea titlului de campion al României și a Supercupei României alături de CFR Cluj. De asemenea, în perioada petrecută la Legia Varșovia, tehnicianul a cucerit Supercupa Poloniei.
Cea mai importantă experiență la nivel internațional a fost însă cea de selecționer al echipei naționale a României.
Sub conducerea sa, tricolorii au încheiat fără înfrângere campania de calificare la EURO 2024 și au ajuns până în optimile de finală ale turneului final din Germania. România a obținut astfel cea mai bună performanță la un Campionat European după o pauză de 24 de ani.
Watford, club cu istorie românească
La Watford au evoluat de-a lungul timpului și doi fotbaliști români: brașoveanul Gabi Tamaș și portarul Costel Pantilimon.
Numirea lui Edi Iordănescu deschide un nou capitol al prezenței românești în fotbalul englez, de această dată la nivelul băncii tehnice.
Pentru antrenorul român, aventura de la Watford reprezintă o oportunitate importantă de afirmare într-unul dintre cele mai competitive campionate din fotbalul britanic.