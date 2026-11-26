Nadia Comăneci și Gică Hagi, impresionați de întâlnirea cu Papa Leon. Ce cadouri i-au oferit Suveranului Pontif
Gică Hagi alături de Suveranul Pontif / FOTO: Facebook Gheorghe Hagi
Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Gică Hagi s-au întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Ce au declarat campionii și ce cadouri i-au oferit.
Moment special pentru trei dintre cele mai mari nume ale sportului românesc! Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Gheorghe Hagi au fost primiți în audiență de Papa Leon al XIV-lea, la Vatican. Întâlnirea cu Suveranul Pontif le-a oferit campionilor ocazia de a reprezenta România într-un moment cu o puternică încărcătură simbolică.
Cei trei foști mari sportivi au fost însoțiți de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, și de George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun. După întrevedere, Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Gică Hagi au vorbit despre emoțiile trăite și despre semnificația acestei întâlniri.
Nadia Comăneci, impresionată de discuția cu Papa Leon al XIV-lea: „A fost o zi specială”
Fosta mare gimnastă a mărturisit că a fost plăcut surprinsă de interesul Suveranului Pontif pentru sport și de faptul că acesta cunoștea performanțele campionilor români.
Nadia Comăneci a povestit că discuția nu s-a limitat la un simplu salut protocolar, Papa Leon al XIV-lea rezervându-le timp pentru a vorbi despre sport și despre realizările lor.
„Știa foarte bine despre ce am făcut noi și numele nostru, a fost foarte încântat. Nu a fost o întâlnire foarte scurtă, chiar și-a luat din timp ca să depănăm anumite lucruri legate de sport și am simțit că astăzi a fost o zi specială de binecuvântare”, a declarat Nadia Comăneci.
Întâlnirea a avut o semnificație aparte și pentru fosta campioană, în contextul în care anul 2026 marchează împlinirea a 50 de ani de la primul 10 perfect obținut în istoria gimnasticii mondiale, la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.
Nadia i-a oferit Suveranului Pontif un hanorac al echipei naționale a României și o șapcă inscripționată cu LA 2028, semnată de ea și de soțul său, fostul gimnast american Bart Conner.
Ilie Năstase a așteptat ani întregi întâlnirea cu Papa: ce cadou i-a oferit
Pentru Ilie Năstase, întrevederea de la Vatican a reprezentat împlinirea unei dorințe pe care o avea de foarte mult timp.
Fostul lider mondial al tenisului masculin a dezvăluit că știa despre pasiunea Papei Leon al XIV-lea pentru tenis și despre terenul de tenis amenajat la Vatican.
„Știu că joacă tenis, are un teren de tenis în curte la Vatican, i-a făcut plăcere, am oferit o rachetă și o fotografie cu Nadia și cu mine și cu domnul Hagi. Am așteptat ziua asta de mulți ani, a trebuit să aștept până la 80 de ani”, a povestit Ilie Năstase.
Cadoul oferit Suveranului Pontif a fost unul cu o valoare simbolică deosebită: o rachetă de tenis folosită de fostul campion în 1976, anul în care a obținut mai multe rezultate importante în circuitul internațional.
Gică Hagi, emoționat după întâlnirea cu Suveranul Pontif
Și pentru Gheorghe Hagi, vizita de la Vatican a reprezentat un moment pe care îl va păstra mult timp în memorie.
Fostul mare internațional român a recunoscut că a fost emoționat de întreaga experiență și a vorbit despre onoarea de a reprezenta România în fața Papei Leon al XIV-lea.
„Puțin emoționat de tot ceea ce s-a întâmplat, o zi importantă pe care e greu să o uiți”, a declarat Gică Hagi.
Regele fotbalului românesc i-a oferit Suveranului Pontif un tricou al echipei naționale, asemănător celui purtat la Campionatul Mondial din 1994, organizat în Statele Unite. Tricoul avea numărul 10 și numele lui Hagi, fiind inscripționat cu mesajul „Credință, respect și recunoștință”.
Ulterior, fostul căpitan al Generației de Aur a transmis și un mesaj public despre întâlnirea de la Vatican, pe care a descris-o drept un moment de profundă emoție și o mare onoare pentru România.
Întâlnirea de la Vatican, organizată în contextul Anului Nadia Comăneci
Întrevederea dintre Papa Leon al XIV-lea și cei trei mari campioni români a fost organizată prin inițiativa ambasadorului României pe lângă Sfântul Scaun, George Bologan, în colaborare cu Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.
Evenimentul a avut loc în contextul Anului Nadia Comăneci, care marchează jumătate de secol de la momentul istoric în care gimnasta română a obținut primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice.
Prin prezența lor la Vatican, Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Gheorghe Hagi au dus în prim-plan performanțele sportului românesc și au oferit Suveranului Pontif daruri care simbolizează unele dintre cele mai importante momente din istoria sportului național.
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