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Sport· 1 min citire
Chelsea l-a achiziţionat pe Morgan Rogers pentru o sumă record pentru un jucător englez
Chelsea Londra
Chelsea Londra a anunţat marţi transferul atacantului Morgan Rogers de la Aston Villa, pentru suma de 117 milioane de lire sterline (137 milioane euro), un record absolut pentru un fotbalist englez, informează AFP.
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