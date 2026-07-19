Advertising
Sport· 2 min citire
Selecționerul Franței, Didier Deschamps, își asumă vina pentru eșecul Franței în fața Angliei
Didier Deschamps
Didier Deschamps și-a asumat întreaga responsabilitate pentru prestația slabă a Franței din prima repriză a meciului cu Anglia, pierdut cu 4-6 în finala mică a Campionatului Mondial 2026, potrivit Reuters.
Citește și
- 10:51Finala Cupei Mondiale. Ce vedete vor cânta la ceremonia de închidere și în pauza meciului Argentina - Spania
- 07:36Cupa Mondială 2026. Kylian Mbappé, despre înfrângerea suferită în fața Angliei: „Am fost doar oameni, eram complet amețiți”
- 07:10Cupa Mondială 2026. Anglia a cucerit „bronzul” după un meci incredibil cu Franța, în care s-au marcat 10 goluri
- 15:17Cum arată sala „Nadia Comăneci”, inaugurată la Otopeni, la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News