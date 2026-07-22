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Urși eutanasiați la Râșnov
Urși eutanasiați la Râșnov FOTO: Primăria Râșnov
Publicat22 iul. 2026, 08:06
Sursărealitatea.net
Decizia a fost luată în baza unor criterii stricte și cu respectarea cadrului legal, anunță reprezentanții Primăriei Râșnov.
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