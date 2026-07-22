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Urși eutanasiați la Râșnov

Urși eutanasiați la Râșnov FOTO: Primăria Râșnov

Urși eutanasiați la Râșnov FOTO: Primăria Râșnov

Scris deStoica Marian
Publicat22 iul. 2026, 08:06
Sursărealitatea.net

Decizia a fost luată în baza unor criterii stricte și cu respectarea cadrului legal, anunță reprezentanții Primăriei Râșnov.

Primăria Râșnov informează că, seara trecută, doi urși în vârstă de aproximativ 2 și 3 ani au fost capturați în zona Valea Cetății și, ulterior, eutanasiați, în urma deciziei echipei de intervenție.

Decizia a fost luată în baza unor criterii stricte și cu respectarea cadrului legal. Aceeași doi urși au fost capturați și în luna mai a acestui an din aceeași zonă și relocați în zona Provița, din Glăjerie. După aproximativ două luni, au revenit în perimetrul inițial, fiind semnalați în mod repetat în proximitatea zonei turistice.

Abordarea administrației locale a fost și rămâne una responsabilă și etapizată: prima măsură este, de fiecare dată, relocarea exemplarelor, atunci când gradul de risc o permite. În situațiile în care comportamentul devine repetitiv, iar animalele se obișnuiesc cu prezența umană, crescând riscul pentru oameni, sunt necesare măsuri ferme.

În urma apelului la 112 de seara trecută, la ora 20:30, primarul a convocat de urgență echipa de intervenție. După aproximativ două ore de pândă, urșii au fost capturați, iar, având în vedere istoricul și gradul de habituare, s-a decis eutanasierea.

Siguranța comunității și a turiștilor este prioritatea noastră zero. Vom continua să acționăm ferm, dar responsabil, pentru a preveni orice risc și pentru a proteja viața oamenilor.

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