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Încă o explozie la fabrica Kronospan din Brașov

A doua explozie de la fabrica din Brașov

A doua explozie de la fabrica din Brașov

Scris deStoica Marian
Publicat22 iul. 2026, 09:16
Sursărealitatea.net

La locul evenimentului au fost alocate 6 autospeciale de stingere.

Explozie urmată de incendiu, azi-dimineață, la o fabrică din Brașov

Explozia a avut loc la o fabrică de produse din lemn, iar incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la nivelul unui transportor de rumeguș.

UPDATE ORA 09.00 - În urmă cu puțin timp, pe timpul intervenției, s-a produs o nouă explozie la o altă bandă transportoare din incinta operatorului economic, anunță ISU Brașov.

Pentru gestionarea situației, dispozitivul de intervenție al ISU Brașov a fost suplimentat cu 2 autospeciale de stingere și autospeciala de transport roboți.

Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, se vor deplasa în sprijin și 2 autospeciale de stingere de la ISU Covasna.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Având în vedere natura evenimentului și pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului Brașov a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La locul evenimentului au fost alocate 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială CBRN, 2 autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă și 2 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În urmă cu puțin timp, pe timpul intervenției, s-a produs o nouă explozie la o altă bandă transportoare din incinta operatorului economic, anunță ISU Brașov.

Pentru gestionarea situației, dispozitivul de intervenție al ISU Brașov a fost suplimentat cu 2 autospeciale de stingere și autospeciala de transport roboți.

Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, se vor deplasa în sprijin și 2 autospeciale de stingere de la ISU Covasna.

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