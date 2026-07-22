Încă o explozie la fabrica Kronospan din Brașov

La locul evenimentului au fost alocate 6 autospeciale de stingere.
Explozie urmată de incendiu, azi-dimineață, la o fabrică din Brașov
Explozia a avut loc la o fabrică de produse din lemn, iar incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la nivelul unui transportor de rumeguș.
UPDATE ORA 09.00 - În urmă cu puțin timp, pe timpul intervenției, s-a produs o nouă explozie la o altă bandă transportoare din incinta operatorului economic, anunță ISU Brașov.
Pentru gestionarea situației, dispozitivul de intervenție al ISU Brașov a fost suplimentat cu 2 autospeciale de stingere și autospeciala de transport roboți.
Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, se vor deplasa în sprijin și 2 autospeciale de stingere de la ISU Covasna.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Având în vedere natura evenimentului și pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului Brașov a fost activat Planul Roșu de Intervenție.
La locul evenimentului au fost alocate 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială CBRN, 2 autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă și 2 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.
În urmă cu puțin timp, pe timpul intervenției, s-a produs o nouă explozie la o altă bandă transportoare din incinta operatorului economic, anunță ISU Brașov.
Pentru gestionarea situației, dispozitivul de intervenție al ISU Brașov a fost suplimentat cu 2 autospeciale de stingere și autospeciala de transport roboți.
Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, se vor deplasa în sprijin și 2 autospeciale de stingere de la ISU Covasna.