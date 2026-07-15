SURSE: sesiunea extraordinară pentru banii din PNRR se amână. Ilie Bolojan îl depășește pe Emil Boc

Și în timp traversăm o criză politică fără precedent, riscăm ca proiectele cruciale din PNRR să nu fie adoptate până la finalul acestei luni, iar asta ar însemna să pierdem miliarde de euro din banii europeni. Și asta pentru că se amână sesiunea extraordinară în care trebuiau adoptate proiectele din PNRR de pe 20 iulie, potrivit surselor.
Miliardele din PNRR, în pericol din cauza blocajului politic
În plus, mâine, Ilie Bolojan îl depășește oficial pe Emil Boc și devine cel mai longeviv premier interimar.
În momentul de față, totul depinde de liderii partidelor din fosta coaliție. Aceștia trebuie să ajungă la un consens și au fost impuse inclusiv condiții din acest punct de vedere.
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spunea că ar fi bine ca Ilie Bolojan să-și dea demisia chiar și din funcția de premier interimar, ca dovadă de bunăvoință, dacă dorește să fie adoptate aceste proiecte, ultimele proiecte din PNRR, proiecte extrem de importante fără de care riscăm să pierdem miliarde de euro din PNRR. Vorbim de ultimele jaloane care trebuie îndeplinite, printre acestea și reforma salariilor, o reformă extrem de controversată de care sunt nemulțumite inclusiv sindicatele. De aceea există discuții în aceste zile, inclusiv între reprezentanții Partidului Social Democrat și sindicate, pentru a vedea cum poate fi modificat această lege.
Sorin Grindeanu a declarat că nu va accepta să voteze proiectele fără a fi, mai întâi modificate, astfel încât să fie acceptate de toată lumea.
Conform surselor Realitatea PLUS, mai este nevoie de ceva timp în plus și sesiunea extraordinară putea fi amânată, dacă inițial trebuia convocată pentru data de 20 iulie, este posibil ca ea să fie convocată abia foarte aproape de finalul lunii, pe data de 27 iulie, exact la limită, pentru că până în luna august toate aceste proiecte trebuie adoptate și convenite cu comisia, dacă România dorește să nu piardă acești bani.
În tot acest timp, un alt lucru care, care decurge din faptul că nu s-a ajuns încă la o înțelegere, este faptul că Ilie Bolojan devine cel mai longeviv premier interimar.
Mâine, acesta depășește recordul anterior deținut până acum de Emil Boc, ceea ce înseamnă că va fi cel care a stat cel mai mult la Palatul Victoria după ce a fost adoptată o moțiune de cenzură împotriva sa.