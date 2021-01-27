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VIDEO EMOȚIONANT Un bărbat fără picioare a ieșit la deszăpezit!
VIDEO EMOȚIONANT Un bărbat fără picioare a ieșit la deszăpezit!
Bărbatul a fost filmat la Prejmer
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