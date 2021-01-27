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VIDEO EMOȚIONANT Un bărbat fără picioare a ieșit la deszăpezit!

VIDEO EMOȚIONANT Un bărbat fără picioare a ieșit la deszăpezit!

VIDEO EMOȚIONANT Un bărbat fără picioare a ieșit la deszăpezit!

Scris de Stoica Marian Publicat: 27 ian. 2021, 11:38

Bărbatul a fost filmat la Prejmer

Robert Elekes a postat pe contul personal de Facebook un videoclip inedit, în care un bărbat fără picioare, din Prejmer, dă zăpada din fața locuinței.

De remarcat este faptul că trotuarul vecinilor este plin de zăpadă…

Bărbatul are 47 de ani, la 14 ani a avut un accident de tren in urma caruia i-au fost amputate picioarele. Este la a doua casatorie, din prima casatoria mai are trei copii. In grija fostei neveste au ramas doi, iar al treilea este tot in grija lui (deci omul ingrijeste doi dintre cei patru copii pe care ii are).

[embed]https://youtu.be/uX6fGG8N_fM[/embed]

Sursă: Robert Elekes

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