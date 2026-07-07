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Cum a reușit un bărbat să ia credite în numele unui ieșean folosind date personale luate de pe internet
FOTO: Arhivă
Un bărbat a fost condamnat în primă instanță la 11 ani, 4 luni și 20 de zile de închisoare, după ce a obținut credite folosind datele personale ale unui ieșean și documente falsificate.
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