Șoferul implicat în accidentul din Brașov, trimis în judecată pentru ucidere din culpă

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a finalizat ancheta privind accidentul din 11 august, în urma căruia doi turiști au murit. Șoferul a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.
Investigațiile au stabilit că bărbatul de 50 de ani a pierdut controlul autoturismului, a traversat un sens giratoriu la viteză și a ajuns pe trotuar. În urma impactului, doi pietoni și-au pierdut viața, iar un al treilea a suferit răni grave.
Victimele decedate erau un tânăr de 25 de ani din Piatra Neamț și un cetățean german în vârstă de 34 de ani. Un alt cetățean german, de 31 de ani, a fost transportat la spital cu răni grave.
Afecțiune medicală cronică
Testele inițiale au exclus consumul de alcool sau droguri. Procurorii au identificat ulterior un istoric medical al șoferului, care suferă de epilepsie, diagnosticată cu aproximativ 18 ani înainte de eveniment.
Conform documentelor medicale prezentate în anchetă, afecțiunea provoacă convulsii. Deși diagnosticul nu interzice conducerea vehiculelor, acesta necesită o monitorizare medicală periodică.
Nesupraveghere medicală
Anchetatorii au constatat că bărbatul nu mai urma tratamentul prescris și nu fusese evaluat de un medic în ultimii trei sau patru ani. Ultima rețetă medicamentosă a fost emisă în 2022.
În 2020, șoferul și-a preschimbat permisul de conducere într-o clinică din Brașov, fiind declarat apt pentru trafic. Ancheta a relevat că el nu a informat medicul de familie despre boală și nu a menționat afecțiunea la momentul evaluării pentru permis.
Pretenții civile
Familiile celor două victime decedate și persoana rănită au formulat pretenții civile în dosar. Despăgubirile morale solicitate variază între 100.000 și aproape 500.000 de euro, în funcție de prejudiciul invocat.
Suma totală a despăgubirilor cerute se ridică la aproximativ jumătate de milion de euro.