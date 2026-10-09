Șoferul implicat în accidentul din Brașov, trimis în judecată pentru ucidere din culpă

Publicat 9 oct. 2026, 08:30 Sursă adevarul

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a finalizat ancheta privind accidentul din 11 august, în urma căruia doi turiști au murit. Șoferul a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

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