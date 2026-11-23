Publicat 23 nov. 2026, 09:50 Sursă realitatea.net

Minivacanța de 1 Decembrie 2026 aglomerează pensiunile din Bran-Moieciu și hotelurile din Poiana Brașov. Vezi ce oferte de cazare au pregătit hotelierii și cât costă un sejur la munte.

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