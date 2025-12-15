Scandal la Belgrad: ministrul Culturii, pus sub acuzare într-un dosar legat de hotelul de lux al ginerelui lui Trump

Un nou scandal politic a izbucnit în Serbia, după ce Parchetul pentru Combaterea Crimei Organizate a anunțat punerea sub acuzare a ministrului Culturii, Nikola Selakovic, alături de alte trei persoane, într-un dosar privind aprobarea controversată a unui proiect hotelier de lux asociat cu Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.
Potrivit autorităților judiciare, inculpații sunt suspectați de abuz de putere și de implicare într-o presupusă falsificare a documentelor oficiale care au stat la baza revocării statutului de patrimoniu cultural al unui sit istoric din Belgrad. Informația a fost relatată de agenția AFP.
Proiectul imobiliar viza demolarea fostului sediu al Statului Major al armatei iugoslave, pentru a face loc unui hotel de lux dezvoltat de compania lui Jared Kushner. Lucrările au fost suspendate în luna mai, după apariția unor acuzații potrivit cărora decizia de retragere a statutului de „clădire protejată” s-ar fi bazat pe un document falsificat.
Subiectul este extrem de sensibil în Serbia, deoarece imobilele respective au fost bombardate în repetate rânduri în anul 1999, în timpul campaniei aeriene NATO conduse de Statele Unite, desfășurată pentru a pune capăt războiului din Kosovo, conflict care a avut loc între 1998 și 1999.
Acuzații grave la vârful Ministerului Culturii
Într-un comunicat oficial, Parchetul pentru Combaterea Crimei Organizate a precizat că ministrul Culturii, Nikola Selakovic, este acuzat, împreună cu alte trei persoane, de abuz de putere și falsificarea unui document oficial care a permis retragerea statutului de patrimoniu cultural al sitului.
Printre inculpați se află și Goran Vasic, director interimar al Institutului pentru Protecția Monumentelor Culturale, care a recunoscut ulterior că documentul oficial a fost falsificat. Vasic este anchetat alături de ministrul Culturii și de alți doi oficiali implicați în procedură.
În cazul unei condamnări, cei patru riscă pedepse de până la cinci ani de închisoare, potrivit legislației sârbe.