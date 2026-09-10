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Scandal de corupție în mediul academic: Doi profesori din Pitești, reținuți

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 10 sept. 2026, 13:48

Cadrele didactice ar fi pretins și primit sume de bani de la studenți pentru a le asigura promovarea examenelor restante.

Doi profesori din cadrul Centrului Universitar Pitești au ajuns în arestul poliției, fiind vizați de un dosar penal pentru fapte de corupție. Aceștia sunt suspectați că ar fi transformat sesiunile de examene într-o afacere profitabilă, primind sume de bani de la studenți pentru a le acorda note de trecere.

Examene promovate contra cost

Potrivit primelor informații din anchetă, cadrele didactice ar fi cerut mită direct sau prin intermediari, facilitând astfel promovarea studenților care nu erau pregătiți corespunzător.

Metoda era una simplă: în schimbul unor foloase materiale, profesorii închideau ochii la lucrările slabe și treceau note de trecere în cataloage. Polițiștii și procurorii au descins la birourile și locuințele suspecților pentru a strânge probe materiale care să susțină acuzațiile.

Acțiunea autorităților a dus la reținerea celor două cadre didactice pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

Conducerea instituției de învățământ a anunțat că va colabora cu anchetatorii și că va lua măsuri drastice dacă acuzațiile vor fi confirmate în instanță.

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