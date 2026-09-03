Stațiile de transport public din municipiul Brașov vor fi modernizate cu fonduri europene

Cele peste 200 de stații de transport public din municipiul Brașov vor fi modernizate cu fonduri europene, printr-un proiect cu o valoare totală de peste 17,4 milioane de lei.
'Am semnat contractul de finanțare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru pentru un proiect pe care l-am depus la începutul acestui an și care vizează modernizarea refugiilor pentru călători. Refugiile pe care le vedem astăzi vor fi înlocuite cu unele moderne, dotate astfel încât călătorii să beneficieze de mai mult confort și siguranță atunci când așteaptă autobuzul, dar și de sisteme digitale de informare în timp real. Vor exista inclusiv soluții de eficiență energetică, prin utilizarea panourilor fotovoltaice.
Am gândit un concept diferit, pe inele, astfel încât refugiile să fie adaptate zonei în care sunt amplasate. În centrul istoric vom avea un anumit model, adaptat specificului acestei zone, în cartiere un alt tip de refugiu, iar spre ieșirile din oraș și în zona metropolitană soluțiile vor fi, de asemenea, adaptate necesităților de acolo', a declarat primarul George Scripcaru, citat într-un comunicat de presă.
Astfel, cele 208 stații din municipiu și zona metropolitană au fost împărțite în trei categorii, în funcție de amplasarea lor și de nivelul de dotare: 20 de stații în Inelul 1 - zona centrală, 89 de stații în Inelul 2 și 99 de stații în Inelul 3.
În Inelul 1, refugiile vor avea un design adaptat specificului istoric și turistic al Brașovului și vor beneficia de sisteme de informare digitală în timp real, conexiune Wi-Fi, prize USB, soluții pentru eficiență energetică și facilități destinate transferului multimodal.
În Inelul 2, care cuprinde zonele de legătură dintre cartiere, refugiile vor fi eficiente energetic și vor facilita conexiunile dintre transportul public și mijloacele alternative de deplasare, precum bicicleta sau trotineta.
În Inelul 3, refugiile vor beneficia de soluții destinate în principal zonelor rezidențiale și suburbane, cu accent pe accesibilitate, siguranță, eficiență energetică și confortul călătorilor.