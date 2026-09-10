Social· 1 min citire

August 2026 rescrie istoria climatică. Cea mai fierbinte lună înregistrată vreodată

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 10 sept. 2026, 10:38

Datele oficiale confirmă că recordurile de temperatură au fost depășite la nivel global, cu un impact major asupra ecosistemelor și societății.

Conform datelor recente publicate de experții în meteorologie și schimbări climatice, luna august 2026 a marcat un punct critic pentru clima globală.

Temperaturile medii înregistrate la suprafața terestră și a oceanelor au fost neobișnuit de ridicate, doborând cu mult recordurile stabilite în anii precedenți. Această anomalie termică extremă subliniază o tendință îngrijorătoare a încălzirii globale accelerate.

Efectele devastatoare ale temperaturilor extreme

Valurile de căldură persistente au provocat secete severe în numeroase regiuni agricole esențiale, punând în pericol securitatea alimentară și resursele de apă potabilă.

De asemenea, incendiile de vegetație au devastat suprafețe vaste de pădure, eliberând cantități masive de dioxid de carbon în atmosferă și distrugând habitate naturale prețioase. Specialiștii atrag atenția că topirea accelerată a ghețarilor din zonele polare a contribuit la creșterea nivelului mărilor, amenințând comunitățile de coastă.

Situația actuală reprezintă un semnal de alarmă urgent pentru autoritățile internaționale. Cercetătorii subliniază necesitatea implementării imediate și riguroase a politicilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

masuratori meteo

Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe