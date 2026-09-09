Accident mortal pe E85, în Iași. Un șofer a murit după impactul violent cu un camion

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 sept. 2026, 18:16

Un bărbat de 45 de ani a murit miercuri, 9 septembrie, într-un accident produs în apropiere de Lețcani, județul Iași, după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un camion care circula din sens opus.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accidentdeces