Ce pedeapsă a primit șoferul de 73 de ani care a provocat un accident pe contrasens pe A1 și a fugit

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 10 sept. 2026, 14:37

Un bărbat a stârnit haos pe autostrada Arad-Timișoara, provocând un carambol după ce a condus pe sensul opus de mers, fără să oprească ulterior.

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