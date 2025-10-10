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ROMÂNII NU MAI AU DELOC ÎNCREDERE ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE!
ROMÂNII NU MAI AU DELOC ÎNCREDERE ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE!
Abandonul școlar și bullyingul, printre principalele nemulțumiri ale oamenilor
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