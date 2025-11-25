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Patru polițiști din Dolj, suspectați că luau mită pentru înmatriculări peste tarifele legale
Patru polițiști din Dolj, suspectați că luau mită pentru înmatriculări peste tarifele legale
Patru polițiști din Dolj, suspectați că luau mită pentru înmatriculări peste tarifele legale
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