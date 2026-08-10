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Invazie de alge pe litoral. Vacanțele turiștilor, date peste cap - VIDEO
Alge pe litoral
Publicat10 aug. 2026, 12:39
Actualizat10 aug. 2026, 12:40
Sursărealitatea.net
Invazie de alge pe litoralul românesc. Turiștii aflați în vacanță au avut parte de o surpriză neplăcută după ce cantități uriașe de alge au ajuns la mal și au acoperit porțiuni din plajă și din apa mării. Dacă vor să ajungă în mare, oamenii sunt nevoiți să treacă prin covoare de vegetație.
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