Advertising
Actualitate· 1 min citire
Restricții majore pe DN1, între Brașov și Făgăraș. Cât va dura intervenția și ce trebuie să știe șoferii
Restricții trafic/ DRPD Brașov
Publicat11 aug. 2026, 11:35
SursăRealitatea.Net
Traficul rutier va fi restricționat pe DN1, între localitățile Vlădeni și Perșani, începând de miercuri, 12 august, pentru lucrări de asfaltare. Intervenția se va desfășura pe aproximativ 7 kilometri și este estimată să dureze trei săptămâni.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:55Continuă lucrările de dragaj pe Dunăre în aval de brațul Bala
- 08:48Accident grav pe DN1, la Șercaia: Trafic blocat între Brașov și Făgăraș
- 08:06Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni: temperaturi peste normal în mare parte din țară și ploi puține
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News