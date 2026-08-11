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Pui de huhurez cu aripa fracturată, găsit de salvamontiștii brașoveni

Foto: Facebook | Salvamont Brașov

Foto: Facebook | Salvamont Brașov

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 08:46
Sursărealitatea.net

Pasărea a fost preluată, luni, de o asociație specializată din București, unde va beneficia de investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Salvamontiștii brașoveni au găsit un pui de huhurez mare rănit în mijlocul unui drum din zona Glăjeriei, de lângă orașul Râșnov.

Pasărea avea o aripă fracturată și a fost transportată de urgență la un medic veterinar.

Puiul a fost descoperit la sfârșitul săptămânii trecute, în timp ce echipa Serviciului Județean Salvamont Brașov se întorcea dintr-o acțiune de patrulare.

Prima evaluare medicală a indicat că pasărea are o aripă ruptă, existând suspiciunea că a fost atacată de un alt animal. Salvamontiștii și medicul veterinar i-au acordat primul ajutor.

Puiul de huhurez a fost preluat, luni, de o asociație specializată din București, unde va beneficia de investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Potrivit primelor informații comunicate de salvamontiști, pasărea aparține unei specii rare, cu un statut important de conservare. După evaluarea completă, specialiștii vor decide dacă tratamentul poate continua în România sau dacă va fi necesar transferul într-un centru din străinătate.

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