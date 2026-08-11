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Pui de huhurez cu aripa fracturată, găsit de salvamontiștii brașoveni
Foto: Facebook | Salvamont Brașov
Publicat11 aug. 2026, 08:46
Sursărealitatea.net
Pasărea a fost preluată, luni, de o asociație specializată din București, unde va beneficia de investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.
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