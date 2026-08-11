Trei zile de Jazz & Blues Festival, la mijloc de august, la Brașov

Șase artiști titrați internațional, dar și artiști români, șapte spații din Brașov și împrejurimi, activități pentru copii, dar și întâlniri cu artiștii în discuții matinale la cafea.
Pe scurt, vorbim despre ediția a 14-a a Brașov Jazz & Blues Festival, eveniment care are loc în perioada 14-16 august, dar care în acest an nu a mai beneficiat de finanțarea publică a autorităților, prin ghidul de finanțare, din cauza faptului că nu au mai fost organizate concursurile de proiecte.
„Nu este neapărat un lucru rău pentru noi, chiar este un lucru important să devenim sustenabili, adică acest eveniment se întâmplă indiferent de finanțare. Avem un parteneriat cu Primăria Brașov pe anumite chestiuni logistice. Finanțarea nereambursabilă ne ajuta să avem anumite zone cu intrarea gratuită, care, din păcate, în acest an sunt mai puține. Deci este un experiment și pentru noi, dar, repet, este foarte important să devenim sustenabili și dacă pe viitor vor apărea aceste finanțări, ne vom bucura pentru că putem să extindem evenimentele din cadrul festivalului", a explicat Marian Gîlea, reprezentant al Asociației Fanzin.
Chiar și în aceste condiții, programul din acest an este unul consistent. Scena principală este în Piața Sf. Ioan, unde vor cânta artiștii internaționali. Câteva repere ne-a oferit reprezentanta Asociației, Mihaela Oană:
"Pe scena principală din Piața Sfântul Ioan începem cu Janiva Magness, un superstar american cu 7 Blues Music Awards și nominalizări la Grammy. Sâmbătă îl avem pe Walter Trout, un super chitarist de blues rock american, care ajunge pentru prima dată la Brașov și duminică închidem cu Alfredo Rodriguez Trio, un cubanez nominalizat la Grammy, care va aduce un vibe mai exotic în ultima seară. Pe celelalte scene, cum ar fi scena de la Juno Wine Garden, avem artiștii din Brașov sau din România, începe cu Dalma, apoi Berti și Nicu Patoi și în ultima seară Corina Sîrghi și Toma Dimitriu Grub. Avem, bineînțeles, concertul de gospel de duminică, de la Biserica Fortificată din Bod, unde în acest an Sharrie Williams va cânta alături de Sepsi Gospel din Sfântu Gheorghe. După concertele din piața Sfântul Ioan, în fiecare seară avem concertele de jam session de la O'Peters Pub".
Pentru concertele din Piața Sf. Ioan, la grădina de vară de După Ziduri, în pub-ul de pe Republicii și la Biserica de la Bod, biletele sunt puse în vânzare pe biletebrasov.ro sau fanzin.ro. În restul spațiilor, accesul este gratuit.
Programul complet poate fi consultat pe brasovjazz.ro
Biletul pentru o seară de concert în Piața Sf. Ioan costă 200 de lei. Abonamentele costă 500 de lei. La Biserica din Bod, biletul este 125 de lei. Pentru serile de improvizație, costul biletului este de 75 de lei. În grădina de vară, biletul este între 30 și 50 de lei.