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Social· 1 min citire
Unul dintre cele mai grave cazuri de tăieri ilegale din ultimii ani, în județul Brașov
Tăieri ilegale de arbori
Publicat11 aug. 2026, 10:05
Sursărealitatea.net
Garda Forestieră a găsit, într-o singură zonă, aproximativ 5.000 de arbori tăiați ilegal.
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