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Unul dintre cele mai grave cazuri de tăieri ilegale din ultimii ani, în județul Brașov

Tăieri ilegale de arbori

Tăieri ilegale de arbori

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 10:05
Sursărealitatea.net

Garda Forestieră a găsit, într-o singură zonă, aproximativ 5.000 de arbori tăiați ilegal.

Unul dintre cele mai grave cazuri de tăieri ilegale descoperite în ultimii ani a fost identificat în județul Brașov.

Garda Forestieră a găsit, într-o singură zonă, aproximativ 5.000 de arbori tăiați ilegal.

Informația a fost anunțată de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, luni seară, la Euronews România.

Ministrul a precizat că va veni în județul Brașov în această săptămână pentru a verifica situația la fața locului.

Buzoianu spune că intensificarea controalelor a început să scoată la iveală cazuri care anterior nu apăreau în raportările autorităților. În luna decembrie, prejudiciile descoperite de Garda Forestieră au reprezentat aproximativ 30% din totalul identificat pe întreg anul 2025.

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