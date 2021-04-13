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Incidența SARS-COV-2 din localitățile Brașovului
Bilanț coronavirus 10 aprilie: 4.310 cazuri noi, 139 de decese. România a depășit pragul de 1 MILION de infectări
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