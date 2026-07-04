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Wimbledon 2026: Sorana Cîrstea părăsește competiția după un duel spectaculos cu Linda Noskova

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 20:36

Sorana Cîrstea și-a încheiat parcursul la ediția din acest an a turneului de la Wimbledon, după ce a fost învinsă în turul al treilea de jucătoarea din Cehia, Linda Noskova.

Românca a început foarte bine partida și a câștigat primul set cu 6-2, însă adversara sa a revenit în joc, adjudecându-și actul secund cu 6-3.

Setul decisiv a fost unul extrem de echilibrat și s-a decis în tie-break. Deși Sorana Cîrstea a avut minge de meci, Linda Noskova a întors situația și s-a impus cu 7-6 (9), după două ore și 18 minute de joc.

În urma parcursului până în turul al treilea la Wimbledon, Sorana Cîrstea va fi recompensată cu un premiu de 185.000 de lire sterline și 130 de puncte în clasamentul WTA.

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