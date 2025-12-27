FBI închide definitiv sediul emblematic din Washington. După două decenii de planuri ratate, agenția se mută

Biroul Federal de Investigații a finalizat vineri închiderea definitivă a sediului său istoric din centrul Washingtonului, cunoscut drept Clădirea J. Edgar Hoover. Decizia marchează finalul a peste 20 de ani de tentative eșuate de relocare sau modernizare a clădirii, a anunțat directorul FBI, Kash Patel.
„După mai bine de două decenii de încercări fără rezultat, am reușit să punem în aplicare planul de închidere definitivă a sediului FBI din Clădirea Hoover”, a transmis Patel într-un mesaj publicat pe platforma X.
Majoritatea angajaților FBI vor fi relocați în Clădirea Ronald Reagan, aflată tot în capitala SUA. Imobilul, care a găzduit până recent Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), este în curs de renovare, fiind adaptat cu îmbunătățiri de securitate și infrastructură. Alți angajați vor fi redistribuiți pe teren, în diferite zone ale țării.
Prin această mutare, conducerea FBI a abandonat oficial proiectul construirii unui nou sediu, estimat la aproximativ 5 miliarde de dolari, care urma să fie finalizat abia în 2035.
Directorul FBI anunțase încă din luna mai că agenția va părăsi Clădirea Hoover, inaugurată în 1975 și considerată, în prezent, nesigură pentru personal. La acel moment, FBI preciza că aproape o treime dintre angajați, circa 11.000 de persoane, erau concentrați în zona metropolitană Washington, iar mutarea ar permite redistribuirea forței de muncă în orașe cu rate mai ridicate ale criminalității.
De-a lungul deceniilor, mai multe administrații americane au analizat posibilitatea mutării sediului FBI în statele vecine Maryland sau Virginia, însă niciuna dintre aceste inițiative nu a fost dusă la capăt.
Situată pe Pennsylvania Avenue, Clădirea J. Edgar Hoover, un simbol al arhitecturii brutaliste și al prezenței federale în Washington, a fost frecvent criticată pentru starea avansată de degradare, costurile mari de întreținere și vulnerabilitățile de securitate.