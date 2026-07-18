Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 07:18

Doi bucureșteni, arestați după ce au jefuit o familie de pensionari brașoveni de 30.000 de lei. Au intrat în casa victimelor sub pretextul că le repară țeava de apă.

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