Doi bucureșteni, arestați după ce au jefuit o familie de pensionari brașoveni de 30.000 de lei. Au intrat în casa victimelor sub pretextul că le repară țeava de apă.
Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brasov au pus în aplicare, joi, trei mandate de percheziție domiciliară, în cadrul cercetărilor pe care aceștia le-au demarat la începutul lunii mai a.c., ca urmare a unei sesizări pe care au primit-o de la un bărbat în vârstă de 82 de ani, proprietarul unui imobil din municipiul Brașov.
Acesta a semnalat politiștilor că, la data de 5 mai a.c, în jurul orelor 13.00, în timp ce se afla împreună cu soția sa, persoane necunoscute s-au prezentat la adresa lor de domiciliu, iar sub pretextul efectuării unor lucrări de reparații specifice la conducta de apă, au profitat de neatenția acestora și le-au sustras din locuință suma de aproximativ 30.000 lei, pe care o aveau depozitată într-un dulap.
Polițiștii au efectuat verificări și investigații complexe care au condus la identificarea persoanelor bănuite de comiterea faptei, fiind vorba de doi bărbați de 34 și 36 de ani, ambii din municipiul București. Odată cu prinderea celor doi autori, au fost descoperite și ridicate mai multe categorii de bunuri, fiind indisponibilizate și două autovehicule pe care persoanele cercetate le-au folosit în activitatea infracțională.
Polițiștii au dispus față de cele două persoane efectuarea în continuare a urmăririi penale, dar și luarea măsurii de reținere, cei doi fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Brașov, pentru o perioadă de 24 de ore. În cursul zilei de vineri, cei doi au fost prezentați de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Brașov, cu propunere de arestare preventivă, iar acesta, în urma analizării probatoriului administrat în cauză, a admis propunerea formulată și a dispus emiterea mandatelor de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile față de cei doi bărbați.