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Restricții de circulație la începutul săptămânii viitoare pe Transfăgărășan

Transfăgărășan / foto: Agerpres

Transfăgărășan / foto: Agerpres

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 07:14

Circulația rutieră va fi închisă temporar luni, 20 iulie, pe un sector al DN7C – Transfăgărășan, pentru desfășurarea unui eveniment, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Restricțiile vor fi instituite în două intervale orare și vor afecta zona cuprinsă între Vila Bâlea și intrarea în tunelul Bâlea.

Potrivit CNAIR, măsura vizează sectorul de drum cuprins între kilometrul 103+500, în zona Vila Bâlea, și kilometrul 115+500, în zona Bazei Salvamont – intrarea în tunel.

Traficul va fi oprit în intervalele 12:00 – 14:00 și 16:00 – 19:00, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului automobilistic.

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