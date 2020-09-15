Dispozitive moderne de sterilizare a cărților de la Biblioteca Județeană

Două sterilizatore moderne cu ultraviolete au intrat în dotarea bibliotecii.

Biblioteca Județeană „George Bariţiu” sterilizează cărțile împrumutate de braşoveni. Două sterilizatore moderne cu ultraviolete au intrat în dotarea bibliotecii.

Conducerea Bibliotecii Județene „George Bariţiu” din Braşov vrea ca iubitorii de lectură să se simtă în siguranță și să nu se îndepărteze de carte, chiar dacă suntem în plină pandemie. Astfel, două aparate de sterilizare a cărților și nu numai, eficiente împotriva noului coronavirus, sunt folosite de bibliotecari.

” Cărţile sunt dintotdeauna purtătoare de virusuri şi bacterii. Acum, când există şi ameninţarea COVID-19, ne-am gândit la siguranţa cititorilor şi a angajaţilor şi am achiziţionat două sterilizatoare pentru cărţi. Unul funcţionează la sediul central, iar celălalt la filiala numărul 5 de pe bulevardul Griviţei, exact acolo unde numărul cititorilor şi traficul de cărţi sunt mai mari. Echipamentul poate elimina și alte tipuri de viruși, bacterii sau paraziți, dar are și o funcție de desprăfuire a volumelor din bibliotecă. În acest fel, cărțile restituite sunt reintroduse în circuit fără nici un fel de pericol pentru cititorii noştri ”, a declarat directorul Bibliotecii Judeţene Daniel Nazare.

Patru cărți sunt dezinfectate cu aparatul cu ultraviolete în mai puțin de două minute. Ele sunt introduse în aparatul special și dezinfectate, după care oricine le poate utiliza în siguranță. Conducerea instituției a transmis că a recurs la tehnologie pentru a încuraja cititoriii să împrumute în continuare cărți și să citească la fel de mult și pe timpul pandemiei.

Sursa: Realitatea de Brasov