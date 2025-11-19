La Spitalul Județean din Slatina au început verificări interne după ce în mediul online au apărut imagini revoltătoare. Într-o filmare realizată în Secția de Urologie se observă gândaci mișcându-se pe pereți, pe noptiere și pe tocurile ușilor.
Cum au reacționat conducătorii Spitalului din Slatina: gândaci în saloane și avertisment de la DSP
Iar băile se află într-o stare precară, aproape inutilizabile. Conducerea unității medicale susține că se fac periodic acțiuni de dezinsecție, însă lucrările de renovare mai durează.
Înregistrarea ar fi fost făcută recent, în secția de Urologie. După apariția imaginilor, pacienții au fost mutați temporar la un etaj superior pentru a se putea realiza o dezinsecție.
Angela Nicolae, managerul Spitalului Județean Slatina, a declarat: „În secţia Urologie s-a început cu dezinsecţia grupurilor sanitare şi urmează activităţi de dezinsecţie profilactică în toate spaţiile medicale ale secţiei.”Pe lângă problema insectelor, saloanele și băile din secție arată clar lipsa unor renovări majore, fiind vizibil deteriorate și greu de utilizat.
După publicarea imaginilor, inspectorii Direcției de Sănătate Publică Olt au făcut un control. Deși nu au găsit gândaci în momentul verificărilor, au aplicat un avertisment pentru nereguli legate de igienizarea spațiilor.
Gabriela Gogiu, purtătorul de cuvânt al DSP Olt, a explicat: „Au depistat neconformităţi privind deteriorarea pereţilor, inclusiv în proximitatea grupului sanitar, pereţi neigienizaţi, în grupul sanitar s-au identificat infiltraţii în plafon, cât şi zone de paviment deteriorate şi uşi vechi.”
Spitalul Județean Slatina funcționează din 1971. În 2022 s-a realizat o reabilitare exterioară a clădirii, iar în interior au fost făcute doar lucrări minore. Proiectul de modernizare completă a întâmpinat dificultăți în ultimii ani din cauza problemelor contractuale