Ce spun pantofii despre caracterul unei femei - Iată cum poți să afli cele mai adânci secrete ale sale

Pantofii unei femei spun totul despre caracterul ei și cele mai adânci secrete ale sale. Iată cum poți descifra totul dacă analizezi corect încălțămintea pe care o poartă.
Pantofii unei femei spun totul despre caracterul ei și cele mai adânci secrete ale sale. Iată cum poți descifra totul dacă analizezi corect încălțămintea pe care o poartă.
TIPUL PANTOFILOR PREFERAȚI DE O FEMEIE
ADIDAȘI/PANTOFI SPORT. Pantofii sport pe care o femeie îi poartă aproape zilnic arată că este foarte activă și nu este deloc încântată să nu aibă companie și să fie singură. Îi place să poarte pantofi confortabili care să îi permită o deplasare rapidă. În plus, poate arăta că nu ține cont prea mult de tendințele din modă, ci de cât de accesibilă și comodă este încălțămintea. O astfel de femeie nu crede, în același timp, că anumite tipuri de pantofi sau branduri pot defini cu adevărat o persoană.
La locul de muncă, este o persoană organizată, care își stabilește obiective și le atinge. Astfel de femei au întotdeauna propria lor poziție și și-o apără cu dinții. Este important de știut că de multe ori poate fi destul de greu de comunicat cu astfel de femei.
BALERINI, SANDALE. Aceste tipuri de pantofi sunt purtați mai ales de femeile care preferă utilitatea și confortul, în îmbrăcăminte dar și în viață. Nu le plac complicațiile sau excesele, dovezi exagerate de apreciere sau iubire și sunt foarte deschise și bune la suflet, empatice. Știu, simt la ce se așteaptă, în general, oamenii. Dar, dacă nu vă plac, pur și simplu, din anumite motive, nu se vor deschide în fața celorlalți cu adevărat.
TOCURILE SUBȚIRI. Pantofii cu toc subțire sunt adesea purtați de cele care sunt foarte feminine, pline de energie feminină. Dacă le place să poarte zilnic pantofi cu toc subțire, chiar și la serviciu, unde este adoptată o ținută casual sau profi, atunci este vorba de binecunoscutul farmec feminin. Tocurile stiletto arată eleganța acestor femei și stilul modern pe care-l adoptă în stilul expus în fiecare zi.
Tocurile dezvăluie că este vorba de o femeie echilibrată, plină de farmec, abilă în conversațiile cu ceilalți. Arată încrederea în propriile forțe și decizii, stimă de sine crescută și că este dispusă să-și asume riscuri în viața personală și în carieră pentru a produce o schimbare. Nu le displace să fie în centrul atenției.
Un singur lucru pare să fie mai puțin plăcut, pentru unii: aceste femei vor să fie observate și ținute minte și nu le plac deloc criticile, reacționează prompt în fața înțepăturilor, vorbelor aruncate fără motiv.
PLATFORMELE. Acest tip de încălțăminte asigură o anumită înălțime, bineînțeles, este robustă și ridică trunchiul. Sunt robuste, iar baza masivă ridică trunchiul. Și nu are acel disconfort, resimțit de unele fmei, dat de pantofii cu toc înalt, de tip stiletto. Există multe variante. și pentu iarnă, și pentru anotimpul călduros.
Dacă unei femei îi place să poarte platforme, este posibil să fie și din cauza unei timidități, dar și pentru că dorește să aibă parte de confort și nu de fantezii inutile. Aparențele înșeală totuși, pentru că, de multe ori, o astfel de femeie nu este conformistă și este sigur încăpățânată, vrea să facă multe lucruri doar în felul său. Preferința pentru platforme arată sigur că nu îi place să-și asume riscuri, nici în dragoste, nici în afaceri.
SANDALE TIP GLADIATOR. Aceste sandale arată cel mai bine pe femeile cu o ținută delicată și picioare mai subțiri. Femeile care adoră acest tip de sandale vor cu siguranță să fie șic, cochete și să rămână feminine. Chiar și sub masca unei femei simple și puternice. Ele sunt de fapt femei stilate, pline de viață, foarte sigure pe ele, au încredere în ce sunt și cum arată.
CULOAREA PANTOFILOR PREFERAȚI DE O FEMEIE
NEGRU. Cel mai greu este să ghicești caracterul unei femei ce preferă pantofii de culoare neagră, pentru că este aleasă în foarte multe ocazii de multe persoane.
Câteva culori ale încălțămintei purtate de femei pot spune mai mult despre caracterul acesteia. În general, dacă preferă o culoare mai puțin folosită, îi arată originalitatea.
ALB. Dacă unei femei îi place să poarte pantofi albi, înseamnă că este o persoană deschisă, adoră să comunice și găsește de obicei un limbaj comun cu oricine.
ROȘU. Iubitoarele de pantofi roșii sunt cele care abia așteaptă provocările, de orice fel. Cu astfel de femei nu te vei plictisi și vei petrece momente distractive dar și intense, fiind femei puternice și rebele.
GRI. Dacă o femeie poartă de cele mai multe ori pantofi de culoare gri, aceasta are mare încredere în sine și dă dovadă de un calm aproape desăvârșit. Este o femeie inteligentă emoțional, foarte echilibrată, nu vei avea surprize din partea ei cu excese comportamentale.
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