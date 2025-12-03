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Avertisment dur de la Kremlin: Europa își va pierde rolul de lider economic după renunțarea la gazul rusesc
Avertisment dur de la Kremlin: Europa își va pierde rolul de lider economic după renunțarea la gazul rusesc
Avertisment dur de la Kremlin: Europa își va pierde rolul de lider economic după renunțarea la gazul rusesc
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