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Avalanșe posibile în Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu. Avertizare meteo pentru altitudini de peste 1.800 m
Avalanșe posibile în Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu. Avertizare meteo pentru altitudini de peste 1.800 m
Avertizare meteo pentru altitudini de peste 1.800 m
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