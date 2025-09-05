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AUGUST, LUNA CU CELE MAI MULTE ACCIDENTĂRI PE TRASEELE MONTANE
AUGUST, LUNA CU CELE MAI MULTE ACCIDENTĂRI PE TRASEELE MONTANE
Salvamont Poiana Brașov: Luna august a înregistrat cel mai mare număr de accidentări pe traseele montane. Principalele cauze sunt lipsa echipamentului adecvat și neglijarea regulilor de siguranță
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