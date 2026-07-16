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50% reducere pentru brașoveni la transportul cu telegondola în Bike Park Postăvarul

Bike Park Postavarul / FOTO: Primăria Brașov

Bike Park Postavarul / FOTO: Primăria Brașov

Scris deStoica Marian
Publicat16 iul. 2026, 09:56
Sursărealitatea.net

Veste bună pentru bicicliștii din Brașov!

Vinerea, aceștia vor beneficia de o reducere de 50% la transportul cu telegondola în Bike Park Postăvarul.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Primăriei, care mai spun că din această săptămână programul de funcționare al telegondolei va fi cel puțin de vineri până duminică.

Programul „Vinerea brașovenilor”, prin care cetățenii cu domiciliul în Brașov beneficiază de o reducere de 50% la transportul pe cablu, poate fi extins, astfel, și la telegondolă, în condițiile în care este una dintre cele mai utilizate soluții de transport în bike park.

„După toate încercările prin care au trecut cei mici, examene și așa mai departe, ei bine, din momentul ăsta putem spune cu adevărat că este vacanță. În Poiana Brașov, de vineri, atât brașovenii, care trebuie să beneficieze de «Vinerea Brașovenilor», cât și turiștii pot folosi Telegondola Expres pentru a ajunge în Bike Park Postăvarul. Dacă gradul de ocupare va crește foarte, foarte tare și presiunea va crește pe instalațiile de transport pe cablu, atunci ne gândim să prelungim programul telegondolei și în alte zile”, a precizat viceprimarul municipiului Brașov, Dan Ghiță.

Primăria Brașov reamintește că, pe linia 20, autobuzele care pleacă din Livada Poștei sunt dotate cu sisteme de transport pentru biciclete. În funcție de frecvența acestora, în zilele de weekend sau în cele cu cerere mare, ele vor putea transporta până la 60 de biciclete/oră, fiecare platformă fiind prevăzută cu 10 suporturi.

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