Advertising
Actualitate· 1 min citire
Sistemul de apărare antiaeriană, activat la Teheran. Mai multe explozii, raportate în nordul și vestul Iranului
Război Orientul Mijlociu/Profimedia
Publicat16 iul. 2026, 07:02
SursăRealitatea.Net
Sistemele de apărare antiaeriană au fost activate joi în mai multe zone ale capitalei iraniene, Teheran, în timp ce explozii au fost semnalate în provincia Lorestan și în orașul Semnan, potrivit presei oficiale iraniene. Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:20START la ”Rezistența Făgăraș – Bike Fest”
- 10:56Seceta blochează Dunărea: două nave au eșuat la Corabia
- 10:31România, lovită de caniculă și furtuni violente: urmează temperaturi de 37 de grade, vijelii și grindină - HARTA
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News