Rareș Bogdan avertizează că România se apropie de categoria „junk”. ”Avem o situație înfiorătoare”

România se împrumută la costuri tot mai ridicate, iar situația finanțelor publice riscă să se deterioreze și mai mult, susține europarlamentarul Rareș Bogdan. Acesta a afirmat, la Realitatea PLUS, că țara se află într-un moment dificil din punct de vedere fiscal și economic, invocând costurile de finanțare, evoluția consumului, majorarea TVA și blocajele administrative, dar și modul în care a fost gestionată legea salarizării unitare.
Rareș Bogdan a declarat că nivelul la care România se împrumută pe piețele financiare arată o deteriorare a percepției investitorilor și avertizează asupra riscului de retrogradare.
Rareș Bogdan spune că România se împrumută mai scump decât statele din regiune
Referindu-se la costurile de finanțare și la ratingul de țară, europarlamentarul a afirmat:
„Vă spun doar așa. Indicii de împrumut la care astăzi România se împrumută de pe piețele internaționale sau prin emisiune pentru băncile românești este BBB negativ, ceea ce arată practic o alunecare directă sau o direcționare clară spre Junk. Serbia se împrumută cu 6.01. Ungaria se împrumută cu 5,52%. Trebuie să înțelegeți că Albania a ajuns să se împrumute cu 4,55, iar România a avut acum trei săptămâni încercare de a lua, deci gândiți-vă, exact acum, deci au încercat să ia cu 7,4-7,6% pe piețe și au fost refuzați. Ieri am luat cu 6,89, dar mai puțin decât aveam nevoie.
Banca Națională a pompat bani în piață pentru ca cursul leu-euro să nu explodeze și timpul chiar și așa nu l-au putut ține sub 5.”
Critici privind evoluția economiei și majorarea TVA
Rareș Bogdan susține că economia României traversează o perioadă dificilă și afirmă că reducerea consumului și modificările fiscale pot produce efecte suplimentare asupra pieței.
„Deci realitatea din punct de vedere fiscal-economic este una extrem de dureroasă. Avem cinci trimestre de scădere consecutivă a consumului, trebuie să înțelegeți că creșterea noastră din ultimii șapte-opt ani a fost generată de consum. Avem o situație înfiorătoare legată de chestiunea cu TVA-ul de 9%, respectiv 21%, pentru că din 1 august, dacă nu va fi prorogat, eu sper totuși să existe încă oameni raționali care să proroge intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% și să mergem pe un TVA în continuare, măcar două-trei luni de zile, de 9%, pentru că toate tranzacțiile pe 9%, sunt tranzacții care au fost încheiate, dar nu sunt finalizate. Suma, degeaba ni s-a spus de la guvern că va intra la deficit și că crește deficitul, e o minciună.
Toată construcția bugetară a fost făcută pe calculația cu TVA de 9% pentru contractele încheiate deja. Nu vorbim de contracte noi cu 21 versus 9%, deci doar din plus că de opt zile avem blocat cadastru prin acea cădere a sistemului. Deci dacă dumneavoastră mâine vreți să cumpărați o garsonieră sau un petic de pământ sau o grădină, nu puteți să o faceți că nu vi se eliberează documente de către oficiul de cadastru, fiind căzut și urmând încă patru-cinci zile să fim în acea situație. Deci totuși ar trebui să ne gândim în primul rând la oameni, să ne gândim în primul rând la cei mulți.”
Europarlamentarul acuză Guvernul că a întârziat legea salarizării
În aceeași intervenție, Rareș Bogdan a criticat și modul în care Executivul a gestionat proiectul legii salarizării unitare, susținând că autoritățile au avut la dispoziție suficient timp pentru elaborarea acestuia și au beneficiat de sprijinul experților internaționali.
„Plus că mai e o problemă, legea salarizării. Legea Salarizării unitare de abia făcută de ani de zile, nu în ultimii trei ani de zile. De un an de zile se știa foarte bine care este situația legată de legea salarizării. Și cu toate astea, deși aveam specialiștii de la Banca Mondială care să ne asiste, aveam nu mai puțin, aveam de asemenea specialiști de la Comisia Europeană care să ne asiste, am stat, am așteptat și acum urlă guvernul Bolojan, respectiv premierul Ilie Bolojan, urlă că nu vrem legea salarizării unitare și că el nu dorește niciun fel de amânare.
Păi stați puțin, vreți să rămânem fără medici? La Marie Curie s-a suspendat paturile la spital de copii. Avem peste 500 de spitale care amenință cu greva generală. Iar noi ne uităm și ne gândim la ce ar mai trebui, cum ar mai trebui să facem, să mai încurcăm încă o dată românii, după că ne-am încurcat până acum suficient. Deci ar trebui să fim puțin mai raționali și dacă ai avut stimulările experților din momentul investirii ca premier, de ce în loc să lucrezi și să discuți cu partenerii sociali, au ținut legea până în ultimul moment și au încercat acum să explice printr-o metodă absolut populistă, să încercăm să salvăm bani europeni. Deci pur și simplu au ținut legea la sertar și nu au lucrat la ea.”