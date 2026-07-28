BNS susține greva din sănătate și cere Guvernului să suspende noua lege a salarizării

Blocul Național Sindical (BNS) își exprimă solidaritatea cu angajații din sănătate și membrii Sanitas care au declanșat greva generală. Sindicaliștii solicită Guvernului să suspende proiectul noii legi a salarizării și să reia negocierile cu organizațiile sindicale.
"Blocul Național Sindical își exprimă întreaga solidaritate față de salariații din sistemul sanitar și față de membrii Federației SANITAS care au decis declanșarea grevei generale, ca urmare a lipsei unui dialog social autentic și a intenției de promovare a unei noi legi a salarizării care ignoră revendicările legitime ale angajaților din sectorul public. Dreptul la grevă este un drept fundamental al lucrătorilor și reprezintă ultima formă de apărare a intereselor profesionale și economice atunci când toate celelalte căi de dialog au fost epuizate. Decizia colegilor noștri din sănătate este una legitimă și reflectă nemulțumirea profundă generată de un proiect legislativ elaborat fără o consultare reală cu organizațiile sindicale reprezentative. (...) reforma sistemului de salarizare din sectorul bugetar nu poate fi construită pe măsuri arbitrare, prin modificarea discreționară a coeficienților de ierarhizare sau prin diminuarea unor drepturi salariale câștigate. O lege a salarizării trebuie să asigure echitate, predictibilitate și respect pentru munca fiecărui salariat, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea", au transmis, mari, reprezentanții organizației sindicale.
BNS solicită, totodată, autorităților să oprească promovarea actualului proiect și să reia procesul de elaborare a legii într-un cadru de dialog social real, transparent și responsabil, împreună cu confederațiile sindicale și federațiile reprezentative din sectoarele vizate.
"Solidaritatea dintre organizațiile sindicale este esențială într-un moment în care drepturile lucrătorilor sunt puse sub presiune (...) Transmiterea unui mesaj ferm către factorii decizionali este astăzi mai necesară ca oricând: politicile publice care afectează sute de mii de salariați nu pot fi adoptate fără consultare și fără respectarea principiilor dialogului social", susțin sindicaliștii
Reprezentanții BNS precizează că vor continua să susțină toate demersurile legitime care urmăresc protejarea veniturilor, a demnității în muncă și a unui sistem de salarizare construit pe principii corecte și echitabile.