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O ursoaică a fost capturată și eutanasiată în Brașov. Este al 12-lea exemplar ucis în acest an
Ursoaică
Publicat21 iul. 2026, 13:14
SursăRealitatea.net
O ursoaică a fost capturată și eutanasiată în zona Hotelului Piatra Mare, după ce a revenit de mai multe ori în apropierea turiștilor și localnicilor. Animalul fusese alungat în repetate rânduri, însă măsurile luate nu au avut efect.
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