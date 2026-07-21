Social· 1 min citire

O ursoaică a fost capturată și eutanasiată în Brașov. Este al 12-lea exemplar ucis în acest an

Ursoaică

Ursoaică

Realitatea de Brasov
Scris deRealitatea de Brasov
Publicat21 iul. 2026, 13:14
SursăRealitatea.net

O ursoaică a fost capturată și eutanasiată în zona Hotelului Piatra Mare, după ce a revenit de mai multe ori în apropierea turiștilor și localnicilor. Animalul fusese alungat în repetate rânduri, însă măsurile luate nu au avut efect.

Ursoaica revenea în apropierea hotelului

În ultimele zile, animalul a fost observat de mai multe ori în zona Hotelului Piatra Mare. Echipele de intervenție au încercat să îl îndepărteze, însă ursoaica a revenit în locurile frecventate de oameni.

Noaptea trecută, exemplarul a fost capturat în aceeași zonă. Din cauza comportamentului repetitiv, cazul a fost analizat de comisia de specialitate.

Autoritățile au decis eutanasierea

Comisia a hotărât eutanasierea ursoaicei, după ce a constatat că încercările de alungare nu au dat rezultate. Decizia a fost luată în conformitate cu prevederile legale și cu procedurile aplicate în astfel de situații.

Este al XII-lea urs eutanasiat în acest an în municipiul Brașov. „Siguranța cetățenilor și a turiștilor rămâne o prioritate pentru municipalitate”, au transmis reprezentanții Primăriei Brașov.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ursoaica eutanasiata

Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe