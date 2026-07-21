Miercuri, ora 20:55. Sorin Grindeanu, în direct în platou, la Culisele Statului Paralel

Publicat 21 iul. 2026, 13:35 Actualizat 21 iul. 2026, 14:10 Sursă Realitate Plus

Sorin Grindeanu vine în direct, în platou, de la 20 si 55 de minute! Ce plan secret au cu adevărat Ilie Bolojan și USR, cum vor să rămână conectați la putere?

Distribuie articolul