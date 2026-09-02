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Putin a dat cărțile pe față. Rusia nu vrea să îngheţe conflictul din Ucraina, ci să-i pună capăt

Vladimir Putin (Profimedia)

Vladimir Putin (Profimedia)

Realitatea de Brasov
Scris deRealitatea de Brasov
Publicat2 sept. 2026, 07:12
SursăRealitatea.net

Rusia nu doreşte îngheţarea conflictului din Ucraina, ci mai degrabă încheierea războiului şi instaurarea unei păci durabile atât în Ucraina, cât şi în Europa, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin. Mesajul vine după ce mai mulți lideri din regiune au făcut apel la găsirea unei soluții rapide de încheiere a ostilităților.

Comentând propunerea de îngheţare a conflictului ucrainean, formulată de preşedintele kazah, Putin a subliniat că și Mosova dorește acest lucru, „dar nu pentru a-l îngheţa. Vrem să punem capăt războiului şi să instaurăm o pace durabilă şi absolută atât în Ucraina, cât şi în Europa”, scrie agenția TASS.

Mai mult, Rusia este pregătită pentru un proces de negociere cu oricine doreşte acest lucru, a precizat liderul de la Kremlin ui.

Vladimir Putin a calificat drept „secret militar” posibilitatea ca unităţile de producţie de armament pentru armata ucraineană din Regatul Unit să devină ţinte pentru armata rusă.

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