Advertising
Economie· 2 min citire
Prețul motorinei a scăzut cu 20 de bani
Motorină
Publicat2 sept. 2026, 08:00
Sursărealitatea.net
Prețul motorinei a scăzut cu 20 de bani în medie, după ce a intrat în vigoare măsura temporară de reducere suplimentară a accizei.
Citește și
- 08:56Profesorii încă așteaptă banii pentru examenele naționale. Plata întârzie de două luni
- 08:46Gazele naturale s-au scumpit de la 1 septembrie. Primele facturi vin în octombrie
- 08:28BCE cere ajutorul europenilor pentru noile bancnote euro. Callas, Beethoven și Cervantes, printre propuneri
- 07:41Sindicatele acuză autoritățile că vor să închidă complet termocentrala Turceni
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News