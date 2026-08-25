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Politica· 2 min citire
Cristina Trăilă, urmărită penal de DNA. Ce spune Ilie Bolojan despre menținerea ei în Guvern
Ilie Bolojan
Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat marți, 25 august 2026, că se va întâlni miercuri cu Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, după ce DNA a început urmărirea penală împotriva acesteia într-un dosar de corupție.
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