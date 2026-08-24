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George Simion, atac la adresa lui Ilie Bolojan după întâlnirea secretă cu șefa CCR: ”Trebuie să dea explicații în Comisia Parlamentară”

Realitatea de Brasov
Scris deRealitatea de Brasov
Publicat24 aug. 2026, 23:03
Actualizat24 aug. 2026, 23:17
SursăRealitatea PLUS

George Simion a declarat luni seară, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, realizată de Ana Maria Păcuraru, că AUR nu a votat împotriva declarației de avere și a subliniat că România are nevoie de un guvern stabil. Președintele AUR a vorbit și despre întâlnirea secretă a lui Ilie Bolojan cu șefa CCR, dar și despre soluțiile pentru ieșirea din criză și anume, alegerile anticipate și suspendarea președintelui.

”Noi am cerut mai multă transparență”

”Sunt fel de fel de atacuri în spațiul public la adresa AUR, că am fi votat împotriva declarațiilor de avere. Dimpotrivă, noi am cerut mai multă transparență. Nu aș califica acea ieșire a foștilor ambasadori altfel decât o agitație pentru a-și proteja afacerile cu statul. Aceste zvârcoliri ale celor care au distrus țara 35 de ani și au guvernat numai în acest stil se vor înteți în perioada următoare”, a declarat George Simion, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

”Bolojan trebuia să plece acasă de mult”

Președintele AUR a vorbit și despre întâlnirea controversată dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu și a subliniat că premierul demis ar trebui să dea explicații în fața Comisiei Parlamentare.

”Nu înțeleg de ce această întâlnire a fost secretă dacă s-a discutat doar despre sediul CCR. Ea trebuia pusă în agenda celor doi, și a domnului Bolojan, și a doamnei Tănăsescu. Mai departe, trebuie să se lămurească motivul acestei întâlniri. Colegii mei de la Senat au votat și s-a înființat o comisie de anchetă legată de această întâlnire.

În mod normal, Bolojan trebuia să plece acasă de mult, de când am votat pe 5 mai plecarea lui și o moțiune de cenzură a trecut. E inimaginabil acest lucru. Se gândesc la alegeri anticipate și eu și AUR credem că trebuie ieșit din această criză, dar nu cu cârpeli gen Tomac sau Veștea sau sau Nazare, ci cu un guvern solid, care în acest moment, din păcate, prin tot ce a făcut Nicușor Dan, este o soluție teoretică, pentru că nu se poate în acest moment să ai un guvern solid”, a mai spus acesta.

”Soluția sunt anticipatele”

De asemenea, președintele AUR a ținut să precizeze faptul că ”soluția sunt anticipatele, iar dacă Nicușor Dan se opune în continuare, vă spun cu toată tăria: dacă se opune democrației, trebuie să plece de la Cotroceni, trebuie suspendat, pentru că încăpățânarea lui face deja prea mult rău țării”.

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